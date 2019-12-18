В России агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками

Группа депутатов и сенаторов Андреем Турчаком готовится внести законопроект о госрегулировании такси.

Так, службы заказа такси будут нести солидарную ответственности за действия перевозчиков.



«Службы заказа легкового такси, так называемые агрегаторы, теперь контролируют рынок таксомоторных перевозок более чем на 60%. Они стали известными брендами, которые вызывают доверие у людей, но при этом практически не несут ответственности за безопасность пассажира во время поездки. Поэтому необходимо установить механизмы регулирования, которые будут учитывать тенденции развития отрасли», — сообщил один из авторов законопроекта вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак (цитата по РБК).



Согласно законопроекту, главным условием работы агрегаторов станет введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью пассажира или его багажу, в случае аварии или другого происшествия.



Агрегаторы будут обязаны ежедневно проверять актуальность документов у перевозчиков. Штраф для юридических лиц за передачу заказа водителям без разрешения составит 100—200 тыс. рублей, при повторном нарушении 200—500 тыс. рублей.



Ранее исследование ВЦИОМ показало, какое количество водителей, пользующихся агрегаторами такси, соблюдают 8-часовой рабочий день. Оказалось, что таковых оказалось только 22%. 60% опрошенных респондентов работают таксистами по 12 часов в день, 14% — до 16 часов.