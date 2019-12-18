Цулыгин о поражении от «Сибири»: «Салавату» не хватило сыгранности»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги поражения от «Сибири» (2:3).

— Сложная игра, все звенья новые. Единственное сочетание, которое играло до этого — тройка Кадейкина. Остальные звенья только сформировались. У ребят не было времени притереться друг к другу. Не хватило сыгранности и настойчивости перед воротами.

— Как судьи объяснили удаление Метсолы, почему меняли игроков со скамейки штрафников?

— Они объяснили, почему было удаление, он не касался площади ворот, мы все поняли. Единственный вопрос был, когда дали 10 минут дисциплинарного штрафа. Обсуждали, откуда игрок должен пойти на скамейку штрафников — с лавки или со льда. Судьи сказали, что по правилам хоккеист, который находился на льду, должен был отсидеть 10 минут. Получилось, что два игрока из ведущего звена ушли на лавку.

— Хартикайнен появился на льду, потому что был готов к игре, или из-за того, что у «Салавата» дефицит атакующих нападающих?

— Больше из-за того, что не хватало людей. Хартикайнен как бы выздоровел, его физические кондиции не позволяют играть в полную силу, поэтому придется входить в игру и набирать кондиции через матчи, — сказал Цулыгин.