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В Татарстане молодым специалистам лесной отрасли будут выдавать до 300 тыс. рублей

08:59, 18.12.2019
В Татарстане молодым специалистам лесной отрасли будут выдавать до 300 тыс. рублей
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о мерах финансовой поддержки молодых специалистов лесной отрасли.

Единовременная денежная выплата полагается специалистам, поступившим на работу в подведомственные Министерству лесного хозяйства госучреждения, говорится в документе. Так, молодым специалистам, окончившим профессиональную организацию, будут выплачивать 150 тыс. рублей, образовательную организацию высшего образования — 300 тыс. рублей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

ОбществоВласть Татарстан
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