В Татарстане молодым специалистам лесной отрасли будут выдавать до 300 тыс. рублей
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о мерах финансовой поддержки молодых специалистов лесной отрасли.
Единовременная денежная выплата полагается специалистам, поступившим на работу в подведомственные Министерству лесного хозяйства госучреждения, говорится в документе. Так, молодым специалистам, окончившим профессиональную организацию, будут выплачивать 150 тыс. рублей, образовательную организацию высшего образования — 300 тыс. рублей.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.ОбществоВласть Татарстан
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