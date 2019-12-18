СМИ: в России могут начать штрафовать за ложную маркировку товаров по ГОСТу

Для производителей могут ввести штраф за предоставление ложной информации о соответствии их продукции ГОСТу.



Сейчас производители могут быть привлечены к административной ответственности в случае выявления факта несоответствия продукции стандарту ГОСТ только за обман потребителя. Штраф за это может составить до 500 тыс. рублей.

Новый проект предлагает штрафовать за «неприменение изготовителем продукции, исполнителем работ национального стандарта России в случае публичного заявления о соответствии», которые указываются в маркировке, эксплуатационных или других документах. Юрлица могут быть оштрафованы на сумму 500—800 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели — на 100—400 тыс. рублей, а должностные лица — на 20—50 тыс. рублей, пишут «Известия» со ссылкой на проект нового Кодекса об административных правонарушениях России.

Ранее Росстандарт утвердил ГОСТ для раритетных и классических транспортных средств. Стандарт вступит в силу с 1 марта 2020 года. В ГОСТе есть критерии, которые и определяют, является ли автомобиль классическим. Это техническое состояние автомобиля и его внешнее состояние.