Директор ИТИС КФУ Айрат Хасьянов стал директором «Школы 21» в Казани

Руководителем казанского филиала образовательного проекта Сбербанка «Школа 21» будет Айрат Хасьянов. Он также является директором Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета.

Запись на первый набор в феврале уже закрыта, однако есть возможность подать заявку на участие в марте и апреле.

Официальное открыть кампус и дать старт первому «бассейна» планируется в начале февраля 2020 года. Кампус «Школы 21» расположен в центре Казани на улице Спартаковской.

На данный момент было подано более 27 тыс заявок, вступительные игры прошли 4,7 тыс человек. Подать заявку можно до 20 декабря на сайте 21-school.ru.

Ранее сообщалось, что на создание ресурсного центра в политехническом колледже Нижнекамска потратят 137 млн рублей.

