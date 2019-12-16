В мэрии рассказали, чем заняться в казанских парках зимой

В общественных пространствах Казани стартовала праздничная новогодняя программа «Зима в парках — 2020». До 14 января 2020 года жителей и гостей города ждут театральные представления, мастер-классы, концерты, игры, соревнования, хоры. Программу мероприятий презентовали на «деловом понедельнике».

Так, 21 декабря на Баумана состоится музыкальный парад. 1 января в парке «Крылья Советов» пройдет новогодний карнавал с атмосферой праздника советского Нового года. 3 января на второй очереди бульвара «Белые цветы» состоится камерный концерт новой татарской музыки. 4 января в Центральном парке им. Горького пройдет конкурс самодельных саней «Сани Казани», призовой фонд которого составляет 50 тыс. рублей. Для любителей зимних забав 6 января в парке им. Урицкого состоится фестиваль снеговиков, сообщает портал мэрии Казани.

Всего Дирекция парков и скверов запланировала 120 мероприятий. Впервые в Казани появится музыкальная передвижная платформа «Арт-бокс»: мобильная сцена, где выступят музыкальные коллективы, будет перемещаться по самым массовым площадкам города.

Полностью с программой «Зима в парках» можно познакомиться в социальных сетях Дирекции парков.

Ранее на одном из подворий прибрежной зоны озера Лебяжье в Казани открылась новогодняя фотозона.