«Нефтехимик» в гостях по буллитам уступил «Магнитке»
«Нефтехимик» в гостевом матче регулярного первенства КХЛ по буллитам уступил магнитогорскому «Металлургу» (3:4 б).
Нижнекамцы по ходу встречи вели 3:1, но хозяева льда сумели сравнять счет и перевести игру в овертайм. В итоге матч плавно дошел до серии послематчевых буллитов, где точнее оказались хоккеисты «Магнитки».
«Металлург» — «Нефтехимик» — 4:3 булл (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
0:1 — Шарипзянов (Сергеев, Черников, 04:44);
1:1 — Нестрашил (О`Делл, 09:34, бол.);
1:2 — Хайруллин (Куликов, 12:13);
1:3 — Уайт (Барулин, 30:26);
2:3 — Паршин (Козун, Нестрашил, 36:06);
3:3 — Матушкин (Расмуссен, 36:30);
4:3 — О`Делл (решающий бросок).
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