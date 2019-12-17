Новости происшествий

20:04 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Полиция задержала в Саранске подозреваемого в хищении драгоценной монеты у жителя Казани

19:59, 17.12.2019
Полиция задержала в Саранске подозреваемого в хищении драгоценной монеты у жителя Казани
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Саранске полиция задержала 33-летнего мужчину, который подозревается в мошенничестве. По предварительной версии, он обманом выманил у казанца монету — нидерландский дукат.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Казани, 24-летний житель Казани выставил монету на продажу за 70 тысяч рублей. Покупатель откликнулся быстро, и они договорились о пересылке дуката, а также о способе оплаты.

Однако деньги казанец так и не получил. На связь покупатель больше не выходил.

Потерпевший обратился в полицию в октябре. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

Полиция нашла подозреваемого и задержала его 13 декабря. Вину он полностью признал, находится под подпиской о невыезде. В МВД проверяют его на причастность к другим преступлениям.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров