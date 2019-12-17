Полиция задержала в Саранске подозреваемого в хищении драгоценной монеты у жителя Казани

В Саранске полиция задержала 33-летнего мужчину, который подозревается в мошенничестве. По предварительной версии, он обманом выманил у казанца монету — нидерландский дукат.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Казани, 24-летний житель Казани выставил монету на продажу за 70 тысяч рублей. Покупатель откликнулся быстро, и они договорились о пересылке дуката, а также о способе оплаты.

Однако деньги казанец так и не получил. На связь покупатель больше не выходил.

Потерпевший обратился в полицию в октябре. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

Полиция нашла подозреваемого и задержала его 13 декабря. Вину он полностью признал, находится под подпиской о невыезде. В МВД проверяют его на причастность к другим преступлениям.