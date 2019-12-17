Бывший руководитель «Татмедиа» объявил о переходе в «РБК-Татарстан»

Бывший гендиректор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин раскрыл куда ушел со своего поста. Теперь он будет работать в «РБК-Татарстан».

«Поехали! Теперь в РБК — Татарстан!», — написал Кузьмин в Instagram.

Ранее он сообщал, что собирается развивать телевизионные и интернет-проекты. Также он получил предложение занять кресло советника руководителя аппарата президента Татарстана.

Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о планах назначить руководителем АО «Татмедиа» гендиректора ИА «Татар-информ» Шамиля Садыкова на прошлой неделе.

