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Бывший руководитель «Татмедиа» объявил о переходе в «РБК-Татарстан»

18:23, 17.12.2019

Бывший гендиректор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин раскрыл куда ушел со своего поста. Теперь он будет работать в «РБК-Татарстан».

«Поехали! Теперь в РБК — Татарстан!», — написал Кузьмин в Instagram.

Ранее он сообщал, что собирается развивать телевизионные и интернет-проекты. Также он получил предложение занять кресло советника руководителя аппарата президента Татарстана.

Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о планах назначить руководителем АО «Татмедиа» гендиректора ИА «Татар-информ» Шамиля Садыкова на прошлой неделе.

ТехнологииМедиаОбществоВласть Татарстан
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