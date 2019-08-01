Профессия инкассатор: от конных экипажей и сундуков до бронированных машин и автоматов

Семь любопытных фактов о службе инкассации

Сегодня, 1 августа, отмечается Всероссийский день инкассатора. В этот день в 1939 году была создана служба инкассации при Госбанке СССР. В честь праздника «Реальное время» собрало семь любопытных фактов о профессии.

Немного истории

Очевидно, что необходимость безопасной транспортировки денег и других материальных ценностей возникла гораздо раньше появления в Советском Союзе специальной службы инкассации. Считается, что профессия инкассатора берет свое начало еще с тех времен, когда в ходу были золотые и серебряные монеты.

Купцов, перевозящих драгоценности в объемных кованых сундуках или шкатулках, всегда сопровождали вооруженные до зубов охранники, которыми обязательно руководил доверенный представитель из самой богатой купеческой семьи. Несколько позже обязанности инкассаторов легли на плечи полицейских, при этом деньги перевозились конными экипажами.

В конце 30-х годов прошлого столетия в СССР появилась служба инкассации при Госбанке, а в 1988-м году было создано Российское республиканское объединение инкассации Государственного банка РСФСР, вошедшее в нулевых в систему Банка России.

В конце 30-х годов прошлого столетия в СССР появилась служба инкассации при Госбанке. Фото rosinkas.ru

Кого берут в инкассаторы

Кандидату должно быть от 21 до 50 лет. Важна хорошая физическая форма, крепкое здоровье, быстрая реакция, внимательность и стрессоустойчивость. Также будущий инкассатор должен уметь обращаться с оружием и иметь водительские права. При этом, даже если вы являетесь счастливым обладателем всех перечисленных характеристик, вам могут отказать в найме из-за заваленных сложных психологических тестов или проверки службы безопасности банка. Если же все этапы были пройдены успешно, кандидату предстоит пройти полугодовое обучение в банке.

Ранние пташки

Чаще всего транспортировка «ценных грузов» начинается рано утром, около 7.00, или в ночное время. Во-первых, это объясняется тем, что инкассаторы забирают выручку из магазинов после закрытия, дабы не оставлять большие суммы на ночь без должной охраны. Во-вторых, предпочтительно доставлять деньги в те или иные компании именно по утрам, к примеру для того, чтобы успеть выплатить зарплату сотрудникам до вечера, и, опять же, не оставлять много наличности в кассе на ночь. В-третьих, перед каждым выездом инкассаторам необходимо заранее спланировать безопасный и быстрый маршрут, а также по возможности избежать пробок (последнее возможно или рано утром, или поздно вечером).

Инкассаторский спецтранспорт обязательно бронированный, его нельзя поджечь, а колеса — пробить. Фото wikipedia.org

Спецтранспорт

Отдельно стоит уделить внимание инкассаторскому спецтранспорту: он обязательно бронированный, его нельзя поджечь, а колеса — пробить. Все слепые зоны прекрасно просматриваются изнутри машины, также в каждом автомобиле есть тревожная кнопка. «Броневик» не может останавливаться без специального разрешения руководства, а покидать его запрещено даже по требованию полицейского.

Избежать нападения любой ценой

Главное для инкассатора — не отражение атаки, а избежание возможного нападения. Для этого в профессии используется несколько базовых принципов. Во-первых, во время передвижения необходимо исключать из маршрута все потенциально опасные места (узкие переулки, где инкассаторскую машину легко заблокировать, безлюдные районы). Во-вторых, у инкассаторов обязательно должна быть хотя бы пара запасных маршрутов. В-третьих, необходимо соблюдать максимальную осторожность при посадке в машину и разгрузке ценностей.

Оружие

Несмотря на то, что инкассаторы прилагают максимум усилий для того, чтобы избежать атаки злоумышленников, иногда им приходится браться за оружие. «Последний аргумент» используется только для задержания грабителей, защиты ценностей и жизни, а также отражения нападения. Естественно, никто не выдаст инкассатору оружие без предварительной подготовки: перед этим ему необходимо сдать экзамен в районном отделении лицензионно-разрешительной системы МВД.

Никто не выдаст инкассатору оружие без предварительной подготовки: перед этим ему необходимо сдать экзамен в районном отделении лицензировано-разрешительной системы УВД. Фото special.klops.ru

«Предательские» ограбления

В разных источниках утверждается, что сторонние нападения на инкассаторов случаются не так часто, как ограбления, устроенные самими сотрудниками службы. Один из дичайших примеров подобного «предательства» произошел в России в 2009 году: тогда инкассатор Александр Шурман, угрожая своим коллегам огнестрельным оружием, заставил их свернуть в лес, а затем похитил из машины 250 млн рублей. Преступник был пойман и понес заслуженное наказание.

В 2015 году «отличился» и Татарстан: история 26-летнего зеленодольца Игоря Богаченко несколько месяцев гремела на всю страну. Молодой человек ранил своего коллегу в ногу, украл 60 млн рублей, которые они перевозили, и скрылся с места преступления на служебном Volkswagen Amarok. МВД республики объявило Богаченко в розыск и спустя некоторое время поймало грабителя.