Айвис Калниньш: «Билялов хотел вернуться в Ригу, но «Ак Барс» предложил много денег»

Латвийский журналист Айвис Калниньш рассказал о деталях возвращения вратаря Тимура Билялова в «Ак Барс» и прокомментировал интерес клубов НХЛ к голкиперу казанцев.

«Что касается желания Билялова играть в НХЛ, то это мечта для него, как и для любого другого игрока. Если представится возможность, он, конечно же, воспользуется шансом. Ему столько раз задавали этот вопрос, но он, похоже, никогда не верил, что это действительно возможно.

Билялов хотел вернуться в Ригу на этот сезон, но «Ак Барс» предложил рижанам много денег, чтобы обменять его обратно в свою команду. В предыдущие годы «Ак Барс» был оборонительной командой, а сейчас, после смены тренера, стал более атакующим. Поэтому успех команды в нынешнем сезоне — это заслуга Билялова.

Он очень спокоен. Если вы пройдете мимо него, он будет действовать так, как будто ничего не произошло, и продолжать играть. У Билялова есть все способности, однако он очень маленький. Он компенсирует свой размер тем, что я бы назвал элитным позиционированием, и он очень хорошо координирован», — считает Калниньш.

Напомним, Билялов в прошлом сезоне выступал за рижское «Динамо». Летом он вернулся в Казань, где начинал свою профессиональную карьеру. Перед началом сезона-2019/20 шли разговоры о возможном расставании «Ак Барса» с Биляловым, но голкипер сумел проявить себя.

Ранее сообщалось, что вратарем заинтересовались несколько клубов из НХЛ. Наиболее предметный интерес проявляет, в частности, «Торонто Мэйпл Лифз».