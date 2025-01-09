В США решили не выплачивать ежегодный взнос WADA

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США не будет выплачивать взнос Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2024 год. Об этом официально сообщили в Антидопинговом агентстве США (USADA).



Отказ от выплаты взноса принят управлением национальной политики по контролю за оборотом наркотиков страны. Основанием принятия такого решения стало дело со скрытыми допинг-пробами китайских пловцов.

На сегодняшний день USADA и WADA находятся в конфронтации. Причиной стало сообщение об обнаружении 23 проб китайских пловцов со следами запрещенного триметазидина. Несмотря на допинг, все эти спортсмены стали участниками Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Информация была опубликована в газете The New York Times. WADA оправдалось тем, что не смогло опровергнуть информацию о непреднамеренности попадания запрещенного вещества.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

USADA призвало произвести значительные реформы в WADA, без которых США не будет производить выплаты взносов в агентство.

— Нынешнее руководство WADA не оставило США другого выхода после того, как не выполнило несколько вполне обоснованных требований, таких как независимая проверка деятельности организации. В WADA должны произойти значительные реформы, чтобы подобное никогда не повторилось, — говорится в заявлении.

USADA является крупнейшим плательщиком взносов в WADA. Американская сторона выплачивает около 3,6 млн долларов в год, что составляет 14% бюджета WADA. Для примера, взнос России за 2025 год составит $1,4 млн.

Президент WADA Витольд Банька допустил, что в ответ на действия USADA могут быть введены санкции в отношении США. В частности, американцы могут потерять позиции в структуре управления организации.

Зульфат Шафигуллин