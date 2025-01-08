Тренер «Салавата Юлаева» Козлов объяснил причины поражения от «Ак Барса»

Отсутствие дисциплины и характера стали главными причинами поражения «Салавата Юлаева» от «Ак Барса» в Казани. Об этом заявил главный тренер уфимской команды Виктор Козлов.

Встреча в Казани завершилась разгромной победой «Ак Барса» со счетом 5:1. При этом четыре из пяти шайб «Салават Юлаев» пропустил во втором периоде игры.

Недисциплинированный и бесхарактерный второй период, который сделал исход матча. Это «Вечнозелёное дерби», здесь опытные ребята, проходившие через такие матчи, должны помогать молодым игрокам. Была игра уровня плей-офф, а детские ошибки привели к поражению. Молодые игроки должны быстрее взрослеть и понимать цену своих действий на льду. Эта игра жестокий урок, — сказал Козлов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» во второй раз подряд обыгрывает «Салават Юлаев» в Казани в текущем сезоне КХЛ. 18 декабря казанцы выиграли у команды из Уфы со счетом 3:2. А вот в столице Башкортостана дважды победили хоккеисты «Салавата Юлаева» — 5:3 и 3:2 в овертайме.

«Ак Барс» набрал 54 очка и вернулся на третью строчку в Восточной конференции, сместив «Металлург». «Салават Юлаев» остался на втором месте в турнирной таблице, опережая казанцев на два балла.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 11 января в Казани с астанинским «Барысом». «Салават Юлаев» отправится в Нижнекамск, где 10 числа сыграет с «Нефтехимиком».

Зульфат Шафигуллин