«Ак Барс» разгромил «Салават Юлаев» в матче с шестью голами
«Ак Барс» разгромил в Казани «Салават Юлаев» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина забила четыре шайбы во втором периоде встречи.
В составе «Ак Барса» отличились дважды Ник Петан, еще по разу Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов и Артем Галимов. У «Салавата Юлаева» единственную шайбу забросил Артем Набиев.
Ворота казанской команды защищал Амир Мифтахов, пропустивший один гол.
«Ак Барс» набрал 54 очка и вернулся на третье место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» занимает вторую строчку в турнирной таблице Востока, опережая казанцев на два балла.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 11 января в Казани с астанинским «Барысом». «Салават Юлаев» далее отправится в Нижнекамск, где 10 января сразится с «Нефтехимиком».
«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 5:1 (1:0, 4:0, 0:1)
Голы:
1:0 Яшкин (Галимов, Барабанов, 16:37, 5х4)
2:0 Сафонов (Кошелев, 31:23, 5х4)
3:0 Петан (Барабанов, Яшкин, 33:38, 5х3)
4:0 Петан (Журавлёв, Князев, 35:35)
5:0 Галимов (Петан, Лямкин, 37:37, 5х4)
5:1 Набиев (Уилсон, 49:57, 5х4)
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