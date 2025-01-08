«Ак Барс» разгромил «Салават Юлаев» в матче с шестью голами

«Ак Барс» разгромил в Казани «Салават Юлаев» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина забила четыре шайбы во втором периоде встречи.

В составе «Ак Барса» отличились дважды Ник Петан, еще по разу Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов и Артем Галимов. У «Салавата Юлаева» единственную шайбу забросил Артем Набиев.

Ворота казанской команды защищал Амир Мифтахов, пропустивший один гол.

«Ак Барс» набрал 54 очка и вернулся на третье место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» занимает вторую строчку в турнирной таблице Востока, опережая казанцев на два балла.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 11 января в Казани с астанинским «Барысом». «Салават Юлаев» далее отправится в Нижнекамск, где 10 января сразится с «Нефтехимиком».

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 5:1 (1:0, 4:0, 0:1)

Голы:

1:0 Яшкин (Галимов, Барабанов, 16:37, 5х4)

2:0 Сафонов (Кошелев, 31:23, 5х4)

3:0 Петан (Барабанов, Яшкин, 33:38, 5х3)

4:0 Петан (Журавлёв, Князев, 35:35)

5:0 Галимов (Петан, Лямкин, 37:37, 5х4)

5:1 Набиев (Уилсон, 49:57, 5х4)

Зульфат Шафигуллин