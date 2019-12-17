В Татарстане запустили виртуальную карту «Мир» для портала госуслуг

На портале государственных и муниципальных услуг Татарстана появилась возможность выпустить виртуальную банковскую карту платежной системы «Мир». С ее помощью жители республики смогут оплачивать госуслуги без комиссии. Функцию реализовал Ак Барс Банк совместно с Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ при поддержке Отделения — Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Банка России.

Благодаря виртуальной карте пользователи не афишируют данные своих основных карт как на портале, так и в любых интернет-магазинах, а также экономят на оплате коммунальных услуг, госпошлин, детских садов и других услуг.

Выпуск и обслуживание карты бесплатно. Пополнить карту можно переводом средств с любой банковской карты на портале, а также наличными в терминалах госуслуг и в информационных киосках Ак Барс Банка. В личном кабинете на портале можно посмотреть информацию о совершенных платежах и управлять картой.

Пользователи виртуальной карты получают возможность участвовать в акциях от платежной системы «Мир», к примеру, получать повышенный кешбэк за платежи по карте у партнеров «Мира». Для этого нужно зарегистрировать свою карту в программе лояльности на сайте.

Узнать больше о возможностях виртуальной карты и оформить ее за пару минут можно на портале госуслуг РТ .

ПАО «АК БАРС» БАНК

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