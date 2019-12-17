Отец, оставивший годовалую дочь на дороге в Казани, отделался исправительными работами

Фото: архив

Вступил в силу приговор в отношении 28-летнего Ивана Дмитриева, который оставил годовалую дочку на обочине дороги. За оставление в опасности отец девочки отделался исправительными работами с удержанием 5% от заработка в доход государства, сообщает пресс-служба мирового суда Советского района Казани.

Случай произошел в июле 2019 года. Глава семейства заподозрил супругу в измене и захотел ее «проучить». Он вывез их дочь на автомобиле, оставил на обочине дороги по улице Жиганова в Казани, отправил супруге фото с подписью «Забери дочь», а сам уехал.

Мать, получив сообщение от мужа, проигнорировала его. Позже девочку обнаружили случайные прохожие, которые передали ребенка полиции.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело, ему грозил год лишения свободы за оставление в опасности. Свою вину он полностью признал. В итоге суд назначил ему наказание в виде полугода исправительных работ с удержанием 5% заработка.