В Казани будут судить мужчину за оставленную на обочине дороги годовалую дочь

Мировой суд рассмотрит дело в отношении жителя Казани, оставившего годовалую дочь на обочине дороги после ссоры с женой.

По версии следствия, в июле 2019 года мужчина заподозрил супругу в измене. Чтобы проучить ее, мужчина вывез их годовалую дочь оставил на обочине проезжей части по улице Жиганова в Казани, а сам уехал. При этом мужчина сфотографировал ребенка и отправил снимок супруге, потребовав, чтобы та забрала дочь. Женщина оставила сообщение без внимания. Позже ребенка обнаружили случайные прохожие и передали его сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

После этого против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Вину он признал. Ему грозит до года лишения свободы.