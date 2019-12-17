Двоих пострадавших в ДТП в Доминикане доставили в Казань

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Сегодня ночью в в Международный аэропорт «Казань» прилетел борт с двумя пострадавшими в аварии с автобусом в Доминиканской республике. Бригада Республиканского центра медицины катастроф доставила их в центр травматологии РКБ.

Всего в страшной аварии пострадали четверо казанцев. Один пострадавший до сих пор находится в госпитале Доминиканской республики. Дата его транспортировки в Российскую Федерацию не определена. Еще одна жительница вчера была госпитализирована в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Напомним, что 26 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. Пострадали 27 человек, среди которых четверо жителей Казани. Виновником аварии называют водителя грузовика, выехавшего на встречную полосу.