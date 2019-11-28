В Доминикане назвали виновника ДТП с автобусом, в котором пострадали российские туристы

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Доминиканская транспортная компания, перевозившая россиян в автобусе, попавшем в ДТП, рассказала, что виновником аварии стал грузовик, ехавший по встречной полосе.

«Грузовик двигался беспорядочно, перемещаясь из одной полосы в другую... Автобус объезжал его слева, когда получил удар по задним колесам справа», — приводит RT слова Listin Diario.

В компании подчеркнули, что водитель, который был госпитализирован в тяжелом состоянии, имел безупречный стаж работы. А используемая техника была исправна.

Напомним, 26 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. В результате аварии пострадали 27 человек, среди которых молодожены из Казани.

