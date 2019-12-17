Прокуратура организовала проверку после пожара на складе в Казани

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Прокуратура Татарстана по поручению главы ведомства Илдуса Нафикова организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим на складе по ул. Короленко в Казани.

«В ходе проверки будут выяснены обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие пожару. Кроме того, прокуратурой будет дана оценка действиям и решениям владельца помещения на предмет соблюдения им противопожарных требований и норм. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Напомним, сегодня ночью ночью в Казани произошел крупный пожар на мебельном складе на улице Короленко. Площадь возгорания составила 5 200 квадратных метров.