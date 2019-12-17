Врач назвал распространенные ошибки при лечении горла

Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев назвал самые распространенные ошибки при лечении горла.

Эксперт объяснил, что при появлении первых признаков заболевания горла — першения, болезненности при глотании — не следует лечиться ингаляциями (ультразвуковыми, паровыми, народными), особенно, если в горле ощущается отек.

Зайцев обратил внимание на опасность самоназначения себе такого лечения, потому что из-за нагрева отечность усиливается, и человек может задохнуться. Также не следует делать ингаляции при температуре.

Помимо этого, эксперт рекомендовал не принимать антибиотики при любой боли в горле. Например, боль при глотании не всегда является симптомом ангины, и если причина болезни вирусная, антибиотики пользы не принесут. Также врач отметил, что опасен отказ от приема антибиотиков при необходимости, например, при той же ангине, которая требует применения антибактериальной терапии.

Специалист уточнил, что признаками ангины являются высокая температура, которая плохо сбивается, сильная боль в горле. При ангине врач рекомендует постельный режим и прием специализированной терапии. Стоит помнить, что ангина чревата своими осложнениями — интоксикация бьет по жизненно важным органам: сердцу, почкам, суставам.

Кроме того, врач обратил внимание на полоскание и посоветовал быть осторожнее с этим способом лечения: с помощью соли можно пересушить слизистую задней стенки глотки, а от соды возникнет ощущение саднения и першения, что замедлит выздоровление.

Также следует избегать народной терапии — лечения луком, чесноком, имбирем, и соблюдать температурный режим пищи — она не должна быть ни слишком горячей, ни слишком холодной, передает aif.ru.