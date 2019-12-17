Отделения МФЦ в Казани будут работать по измененному графику в новогодние праздники

В период новогодних праздников казанские отделения МФЦ будут работать по измененному графику.

Так, 31 декабря центры будут принимать посетителей до 12:00. С 1 по 8 января — будут нерабочие праздничные дни.

Отделения МФЦ возобновят работу в штатном режиме 9 января, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в дни новогодних праздников, с 1 по 8 января, работа общественного транспорта будет организована по графикам выходного дня.

