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Отделения МФЦ в Казани будут работать по измененному графику в новогодние праздники

00:37, 17.12.2019
Отделения МФЦ в Казани будут работать по измененному графику в новогодние праздники
Фото: kzn.ru

В период новогодних праздников казанские отделения МФЦ будут работать по измененному графику.

Так, 31 декабря центры будут принимать посетителей до 12:00. С 1 по 8 января — будут нерабочие праздничные дни.

Отделения МФЦ возобновят работу в штатном режиме 9 января, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в дни новогодних праздников, с 1 по 8 января, работа общественного транспорта будет организована по графикам выходного дня.

ОбществоВласть Татарстан
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