Отделения МФЦ в Казани будут работать по измененному графику в новогодние праздники
В период новогодних праздников казанские отделения МФЦ будут работать по измененному графику.
Так, 31 декабря центры будут принимать посетителей до 12:00. С 1 по 8 января — будут нерабочие праздничные дни.
Отделения МФЦ возобновят работу в штатном режиме 9 января, передает пресс-служба мэрии Казани.
Ранее сообщалось, что в дни новогодних праздников, с 1 по 8 января, работа общественного транспорта будет организована по графикам выходного дня.
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