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Нападающий Галузин перешел в «Ак Барс»

18:16, 16.12.2019
Нападающий Галузин перешел в «Ак Барс»
Фото: vk.com/torpedonn

«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Владимиром Галузиным. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.

Срок соглашения — 2 года. За казанцев Галузин будет выступать под 52-м игровым номером.

До этого 31-летний хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург», который на прошлой неделе разорвал с ним действующее соглашение. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах КХЛ, в которых отметился 2 (1+1) набранными очками.

Напомним, ранее «Ак Барс» расстался с вратарем Эмилем Гариповым, который перешел в омский «Авангард».

СпортХоккей Татарстан
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