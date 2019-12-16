Нападающий Галузин перешел в «Ак Барс»

«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Владимиром Галузиным. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.

Срок соглашения — 2 года. За казанцев Галузин будет выступать под 52-м игровым номером.

До этого 31-летний хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург», который на прошлой неделе разорвал с ним действующее соглашение. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах КХЛ, в которых отметился 2 (1+1) набранными очками.

Напомним, ранее «Ак Барс» расстался с вратарем Эмилем Гариповым, который перешел в омский «Авангард».