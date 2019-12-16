КФУ получит 10 млн рублей за разработку программы для изучения математики

Фото: пресс-служба Минобразования РТ

Казанский федеральный университет (КФУ) стал одним из победителей конкурса среди региональных российских университетов с целью разработки передовых образовательных программ высшего образования совместно с российскими университетами, входящими в топ-200 предметных глобальных рейтингов. Так, по итогам конкурса казанский вуз получит 10 млн рублей.

Средства пойдут на реализацию и разработку собственной образовательной программы по направлению «Математика» совместно с Новосибирским национальным исследовательским государственным университетом.

В планах создать образовательную программу по математике, которая будет отвечать запросам реального сектора экономики. Ее прототип научные сотрудники будут разрабатывать в течение двух лет, передает пресс-служба Минобразования РТ.

Ранее сообщалось, что КФУ купит программно-аппаратный комплекс виртуальной и дополненной реальности за 3,5 млн рублей.

