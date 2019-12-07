КФУ закупит комплекс виртуальной реальности для создания проектов

Казанский федеральный университет купит программно-аппаратный комплекс виртуальной и дополненной реальности за 3,5 млн рублей.

Комплекс виртуальной реальности должен позволять самостоятельно, в рамках проектной деятельности создавать проекты на базе технологии виртуальной и дополненной реальности с использованием различных форм контента и трекинга 2D объектов в оптическом диапазоне.



В состав комплекса входит комплект не менее чем из 15 автономных устройств отображения виртуальной реальности с дистанционным управлением для учеников, комплект автономных устройств отображения виртуальной реальности с дистанционным управлением для преподавателя, программное обеспечение для одновременной работы на не менее чем 26 персональных компьютерах, мобильная система хранения, подзарядки и обеззараживания оборудования.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 5 по 12 декабря, итоги закупки подведут 23-его числа.

