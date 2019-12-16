Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2022 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведения вступят в силу с 1 января. Так, новым законом продлевается заморозка отчислений еще на год — до 2022-го включительно.

Помимо этого, устанавливается обязанность ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

Напомним, с 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма была введена до 2021 года включительно.