Путин: Россия с начала года заработала $13 млрд на продаже оружия

Президент РФ Владимир Путин заявил об укреплении позиций России на мировом рынке вооружений. С начала года отгружено продукции на $13 млрд, отметил глава государства.

«Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции», — цитирует Путина RT.

Президент подчеркнул, что отгружено уже на $2 млрд больше, чем в прошлом году.

Напомним, что еще в июле глава «Ростеха» Сергей Чемезов отчитывался о рекордных показателях «Рособоронэкспорта». За весь 2018 год Россия поставила продукцию на $13,7 млрд.