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Путин: Россия с начала года заработала $13 млрд на продаже оружия

14:48, 16.12.2019
Путин: Россия с начала года заработала $13 млрд на продаже оружия
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент РФ Владимир Путин заявил об укреплении позиций России на мировом рынке вооружений. С начала года отгружено продукции на $13 млрд, отметил глава государства.

«Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции», — цитирует Путина RT.

Президент подчеркнул, что отгружено уже на $2 млрд больше, чем в прошлом году.

Напомним, что еще в июле глава «Ростеха» Сергей Чемезов отчитывался о рекордных показателях «Рособоронэкспорта». За весь 2018 год Россия поставила продукцию на $13,7 млрд.

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