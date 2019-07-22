Чемезов рассказал Путину о рекордных продажах «Рособоронэкспорта»

Глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что «Рособоронэкспорт» в 2018 году поставил продукцию за рубеж на рекордную сумму в $13,7 млрд.

«Рособоронэкспорт» в 2018 году поставил продукцию за рубеж на рекордную сумму, самую большую за весь период своего существования, — 13,7 миллиарда. Твердый портфель заказов на военную технику достиг 55 миллиардов», — сообщил Чемезов.

Глава «Ростеха» рассказал, что выручка от реализации гражданской продукции приблизилась уже к 30%. Он также выразил надежду, что к 2025 году удастся достичь показателя в 50%, передает пресс-служба Кремля.



Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» за 5 месяцев 2019 года поставил за рубеж продукцию на $5,7 млрд.

