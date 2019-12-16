КАМАЗ завершил поставку электробусов в Москву
ПАО «КАМАЗ» завершило выполнение второго контракта по поставке «Мосгортрансу» электробусов.
Всего в рамках договора, заключенного в конце января 2019 года, передано 100 электробусов и 38 ультрабыстрых зарядных станций, сообщает пресс-служба КАМАЗа.
Как заявил и.о. руководителя Службы продвижения пассажирского электротранспорта КАМАЗа Андрей Долганов, компания рассчитывает принять участие в новых тендерах на поставку электробусов для нужд «Мосгортранса».
Ранее сообщалось, что КАМАЗ запустит в Москве производство электробусов и электрокомпонентов к ним, а также построит центр инновационных разработок для пассажирского электрического транспорта.Авто Татарстан
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