КАМАЗ завершил поставку электробусов в Москву

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ПАО «КАМАЗ» завершило выполнение второго контракта по поставке «Мосгортрансу» электробусов.

Всего в рамках договора, заключенного в конце января 2019 года, передано 100 электробусов и 38 ультрабыстрых зарядных станций, сообщает пресс-служба КАМАЗа.



Как заявил и.о. руководителя Службы продвижения пассажирского электротранспорта КАМАЗа Андрей Долганов, компания рассчитывает принять участие в новых тендерах на поставку электробусов для нужд «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что КАМАЗ запустит в Москве производство электробусов и электрокомпонентов к ним, а также построит центр инновационных разработок для пассажирского электрического транспорта.