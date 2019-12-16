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КАМАЗ завершил поставку электробусов в Москву

10:40, 16.12.2019
КАМАЗ завершил поставку электробусов в Москву
Фото: КАМАЗ

ПАО «КАМАЗ» завершило выполнение второго контракта по поставке «Мосгортрансу» электробусов.

Всего в рамках договора, заключенного в конце января 2019 года, передано 100 электробусов и 38 ультрабыстрых зарядных станций, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как заявил и.о. руководителя Службы продвижения пассажирского электротранспорта КАМАЗа Андрей Долганов, компания рассчитывает принять участие в новых тендерах на поставку электробусов для нужд «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что КАМАЗ запустит в Москве производство электробусов и электрокомпонентов к ним, а также построит центр инновационных разработок для пассажирского электрического транспорта.

Авто Татарстан
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