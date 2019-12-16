МЧС Татарстана предупредило о гололеде

В татарстанском главке МЧС предупредили об интенсивности метеорологического явления с 18 часов 16 декабря до 18 часов следующего дня.

По информации Гидрометцентра Татарстана, в указанное время на территории РТ и в Казани местами ожидаются гололед и на дорогах сильная гололедица.



ГУ МЧС России по РТ советует подготовить малоскользящую обувь, передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренным концом.

