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МЧС Татарстана предупредило о гололеде

12:20, 16.12.2019
МЧС Татарстана предупредило о гололеде
Фото: commons.wikimedia.org

В татарстанском главке МЧС предупредили об интенсивности метеорологического явления с 18 часов 16 декабря до 18 часов следующего дня.

По информации Гидрометцентра Татарстана, в указанное время на территории РТ и в Казани местами ожидаются гололед и на дорогах сильная гололедица.

ГУ МЧС России по РТ советует подготовить малоскользящую обувь, передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренным концом.

Общество Татарстан
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