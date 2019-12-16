Роскачество нашло в органическом чае пестициды

Роскачество обнаружило в двух образцах российского и шри-ланкийского чая пестициды.

Эксперты провели исследование восьми категорий органических продуктов на российском рынке, в число которых вошли чай, приправы, зерновые хлопья, мука, продукты детского питания, макаронные изделия, крупы и молоко из России, Финляндии, Хорватии, Германии, Словении, Италии, Франции, Нидерландов, Швеции и Шри-Ланки. На упаковках всех была маркировка, что они органические, говорится в сообщении Роскачества.

В итоге два товара из 24 не отвечали требованиям, определяющим органическую продукцию — там содержались пестициды. Речь идет о чае из России и Шри-Ланки.

«Как показало исследование, и в том, и в другом товаре содержались пестициды. Причем в шриланкийским чае был обнаружен гексахлорбензол (в небольшой концентрации), в отношении которого действует Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ), согласно которой данное вещество запрещено во всем мире», — отметили в Роскачестве.

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