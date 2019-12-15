Диетолог опровергла пользу горячего чая при простуде

Диетолог Елена Соломатина заявила, что горячий чай может ухудшить состояние человека с высокой температурой, поэтому его стоит пить в теплом виде.

Она напомнила, что чай оказывает разогревающий и мочегонный эффект, а она при высокой температуре выводится из организма человека.

«Лучше пить щелочные напитки», — цитирует ее «Вечерняя Москва».



Ранее специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников объяснил, что чай с малиной, марлевые повязки и резке закаливание не защитят человека в сезон гриппа и простуды.