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Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова U18

09:10, 16.12.2019
Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова U18
Фото: twitter.com/russiahockey

Юниорская сборная России (U18) победила Восточную Канаду в финале Мирового кубка вызова в Канаде и впервые в истории турнира стала ее победителем.

Счет в третьем периоде открыл россиянин Тютнев, завершивший комбинацию с участием Пономарева и Пашина из «Салавата Юлаева». Однако за несколько секунд до конца матча канадцы смогли перевести игру в овертайм. В дополнительное время точный бросок еще одного уфимца, Мухамадуллина, принес победу сборной России.

По итогам турнира вратарь россиян Гуськов, а также защитник Чайка вошли в символическую сборную Мирового кубка вызова U18.

Россия U18 — Канада Восток U19 — 2:1 от (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:
1:0 — 56 Тютнев (Пономарев, Пашин)
1:1 — 59 Александер (О’Хара, Шапло)
2:1 — 86 Мухамадуллин (Кирсанов, Дидковский), ГБ

Вратари: Гуськов 31/32 — Ливай 39/41.

СпортХоккей
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