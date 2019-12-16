В Казани сотрудники МЧС выехали на спасение щенков

Утром в воскресенье спасатели ЗПСО №2 выехали на спасение маленьких щенков, провалившихся в яму.

Случай произошел в поселке Большие Клыки. Местные жители не смогли самостоятельно извлечь животных, а мороз щенки не пережили бы. На помощь приехали спасатели, которые извлекли щенков из труднодоступного места, сообщает пресс-служба ГУ МС РФ по РТ.

Отметим, что сотрудники МЧС часто выезжают на спасение животных. Так, однажды спасатели отправились на помощь лебедям.