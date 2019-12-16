Кудашов о Билялове: «Привлечение в сборную — уже знак внимания»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов объяснил, почему вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов ни разу не вышел на лед в рамках Кубка Первого канала.

«Привлечение в сборную — это уже знак внимания и заслуг человека, как он играет в клубе. Он привлекается сюда, он в команде.

Он уже сделал первый шаг. Это очень важный момент: он осваивается, смотрит по сторонам, входит в коллектив. Он развивается, это сигнал для него, что нужно дальше развиваться», — сказал Кудашов.

Напомним, Билялов был вызван в сборную России для участия на Кубке Первого канала, но ни разу не попал в заявку на матч.