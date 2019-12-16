Президент Федерации киберспорта: «Татарстан станет опорным регионом в направлении киберспорта»

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Президент Федерации киберспорта России Дмитрий Смит подвел итоги Кубка России, который вчера завершился в Казани. По его словам, для Казани это не последний турнир.

«Безусловно, сегодняшний Кубок России — не финальная точка подписанного соглашения о сотрудничестве федерации и Татарстана, а начало большого пути. Мы рассчитываем, что Татарстан станет опорным регионом России в направлении киберспорта. Обсуждали много вариантов: от студенческих до международных», — передает слова Дмитрия Смита «Татар-Информ».

Он также признался, что его удивили победители соревнования.

«Не сказал бы, что это ярко выраженные фавориты. Даже эксперты, которые у нас работали, не могли отдать однозначного предпочтения одной из команд».

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани на базе Деревни Универсиады стартовал гранд-финал Кубка России по киберспорту. Призовой фонд составил 3,5 млн рублей.