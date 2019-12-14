В Казани проходит гранд-финал Кубка России по киберспорту — видео

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В Казани на базе деревни Универсиады стартовал гранд-финал Кубка России по киберспорту, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Спортсмены соревнуются в таких играх, как Dota 2, Clash Royale и CS: GO.

«Ка обезопасить, какая игра опасная, какая безопасная, какие существуют технологии — вот эти вопросы в процессе турнира тоже обсуждаются. На мой взгляд это одно из тех наследий, которое в результате сегодняшнего мероприятия сформируется в республике», — сказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Помимо нее в открытии Кубка России поучаствовал президент Федерации киберспорта России Дмитрий Смит.

Завтра будут определены победители Кубка России. Призовой фонд составил 3,5 млн рублей.