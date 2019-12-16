В Татарстане 80-летняя пара с десятью детьми зарегистрировала свои отношения

В Алексеевском районе Татарстана зарегистрировали брак самой взрослой пары. Жениху и невесте под 80 лет и у них 10 общих детей, но пожениться они решили только сейчас.

«Своих родителей с законным браком поздравили их дети и внуки. Также супругов поздравила начальник отдела ЗАГС и вручила памятный подарок», — говорится в сообщении ЗАГСа.

Напомним, на этой неделе в Казани зарегистрировали пару трансгендеров.