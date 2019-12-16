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В Татарстане 80-летняя пара с десятью детьми зарегистрировала свои отношения

02:25, 16.12.2019
В Татарстане 80-летняя пара с десятью детьми зарегистрировала свои отношения
Фото: zags.tatarstan.ru

В Алексеевском районе Татарстана зарегистрировали брак самой взрослой пары. Жениху и невесте под 80 лет и у них 10 общих детей, но пожениться они решили только сейчас.

«Своих родителей с законным браком поздравили их дети и внуки. Также супругов поздравила начальник отдела ЗАГС и вручила памятный подарок», — говорится в сообщении ЗАГСа.

Напомним, на этой неделе в Казани зарегистрировали пару трансгендеров.

Общество Татарстан
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