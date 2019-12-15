На ипподроме в Набережных Челнах заработал каток площадью в 28 тыс. кв. метров

В Набережных Челнах на городской ипподроме открылся каток площадью в 28 тыс. кв. метров. Он пока работает в тестовом режиме.

Строители начали готовить каток к приему посетителей в ноябре. Сейчас на катке имеются раздевалки и туалеты, начал действовать пункт проката коньков, пишет «Татар-информ».

Напомним, что прошедшей зимой власти Набережных Челнов также открыли каток на городском ипподроме. Он стал самым большим в России — его площадь также составляла 28 тысяч кв. метров.