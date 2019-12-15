Новости спорта

12:57 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Даниил Глейхенгауз: «Мы с Загитовой были и остаемся вместе»

12:00, 15.12.2019
Даниил Глейхенгауз: «Мы с Загитовой были и остаемся вместе»
Фото: instagram.com/daniil_gleikhengauz

Хореограф Даниил Глейхенгауз в своем «Инстаграм» сообщил о продолжении работы с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, объявившей о приостановке профессиональной карьеры.

«Мы были вместе и остаемся вместе! У нас еще много нереализованных творческих идей, которые мы будем воплощать на льду вместе», — написал Глейхенгауз.

Также он подтвердил, что тренерский штаб Алины Загитовой обратился к Татьяне Тарасовой и Евгению Плющенко по поводу их критики в адрес фигуристки.

«А по поводу неадекватных комментариев читайте «Инстаграм» Team Tutberidze», — добавил хореограф.

СпортФигурное катание
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров