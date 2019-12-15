СМИ: В Севастополе затонула списанная подлодка

В Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье затонул плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380.

По официальным данным, никто не пострадал. Сейчас лодка всплыла.

«Лодка всплыла, находится на плаву», — сообщил изданию РИА Новости помощник директора ФГУП "13 СРЗ ЧФ» Минобороны России по связям с общественностью и СМИ Сергей Горбачев.

Отмечается, что ПД-16 не принадлежит ФГУП "13 СРЗ ЧФ» Минобороны России. Его должны были демонтировать.

Ранее подводная лодка проекта «Ясень-М» «Казань» провела испытательные торпедные стрельбы из подводного положения в Белом море.

