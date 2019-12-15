Названы лучшие подарки на Новый год

Россияне считают лучшими подарками на Новый год парфюмерию и косметику. Такие данныу опубликовал «Хоум Кредит».

Почти треть опрошенных (27,5%) собираются дарить косметику и парфюмерию. Вторыми по популярности идут смартфоны и гаджеты (14,5%). 9,5% респондентов планируют подарить ювелирные украшения. Немного меньше 8,4% опрошенных готовят подарок в виде алкоголя. Одежду и обувь назвали лишь 1,2%.

Среди детских подарков лидируют игрушки (47%). Четверть респондентов (24,1%), собираются подарить ребенку сладости. Еще 9% готовы купить ребенку смартфон.

Ранее сообщалось, что российские покупатели в первые дни декабря начали проявлять повышенный интерес к товарам для хобби и игрушкам.