Врачи главной детской больницы Башкирии пожаловались Путину на отсутствие обезболивающих и перчаток

Фото: архив Минздрава РТ

В медицинском сообществе Башкирии разгорелся скандал после опубликования открытого письма на имя президента Владимира Путина. Автор текста неизвестен, письмо подписано именем хирургов, анестезиологов и детских врачей республиканской детской клинической больницы.

В письме врачи жалуются на отсутствие обезболивающих и даже медицинских перчаток для персонала. Детям приходится переносить боль после операций, так как врачам нечем облегчить их страдания.

«В сентябре 2019 года «закончились» миорелаксанты и наркотические анальгетики, а антибиотики «даже не начинались». Хирургические операции переносятся на неопределенный срок, дети из далеких районов приезжают и лежат дни и недели в ожидании операции. Пациенты в реанимации не получают обезболивания — дети в прямом смысле слова страдают от действия и бездействия администрации больницы [...] А тем временем в больнице есть дни и недели, когда нет перчаток медсестер в процедурных и перевязочных, а это риски заражения как пациентов, так и персонала, риски распространения трансмиссивных инфекций», — пишет автор письма.

В сложившейся ситуации медики обвиняют главврача больницы и сравнивают его с барином, у которого врачи — крепостные.

С письмом ознакомились в профсоюзной организации. Как сообщает портал proufu.ru, проводится проверка перечисленных в письме фактов.

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