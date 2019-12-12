В Татарстане с начала сезона ледостава утонули четыре человека
С начала сезона ледостава в водоемах Татарстана утонули четыре человека.
«Хотелось бы отметить, что обстановка на водных объектах республики крайне нестабильная. Этому у нас поспособствовала оттепель. Сейчас уже видны первые признаки разрушения льда — его потемнение», — сообщил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов на пресс-конференции в «Татар-информ».
Он отметил, что девять человек удалось спасти.
Напомним, накануне водолазы извлекли из воды тело рыбака, утонувшего рядом с храмом-памятником павшим воинам на реке Казанке. Мужчину обнаружили на глубине 6 метров.Происшествия Татарстан
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