В Татарстане с начала сезона ледостава утонули четыре человека

Фото: МЧС

С начала сезона ледостава в водоемах Татарстана утонули четыре человека.



«Хотелось бы отметить, что обстановка на водных объектах республики крайне нестабильная. Этому у нас поспособствовала оттепель. Сейчас уже видны первые признаки разрушения льда — его потемнение», — сообщил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов на пресс-конференции в «Татар-информ».

Он отметил, что девять человек удалось спасти.

Напомним, накануне водолазы извлекли из воды тело рыбака, утонувшего рядом с храмом-памятником павшим воинам на реке Казанке. Мужчину обнаружили на глубине 6 метров.