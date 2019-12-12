Новости происшествий

22:36 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане с начала сезона ледостава утонули четыре человека

22:18, 12.12.2019
В Татарстане с начала сезона ледостава утонули четыре человека
Фото: МЧС

С начала сезона ледостава в водоемах Татарстана утонули четыре человека.

«Хотелось бы отметить, что обстановка на водных объектах республики крайне нестабильная. Этому у нас поспособствовала оттепель. Сейчас уже видны первые признаки разрушения льда — его потемнение», — сообщил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов на пресс-конференции в «Татар-информ».

Он отметил, что девять человек удалось спасти.

Напомним, накануне водолазы извлекли из воды тело рыбака, утонувшего рядом с храмом-памятником павшим воинам на реке Казанке. Мужчину обнаружили на глубине 6 метров.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров