«Динамо-Казань» дома обыграло «Уральский Трубник»

«Динамо-Казань» в домашнем матче регулярного первенства обыграло «Уральский Трубник» (5:2).

Хозяева льда вели с преимуществом в три мяча уже к 54-й минуте встречи. После этого гости сумели сократить счет до минимума, но Рязанов и Ларионов помогли казанцам добиться уверенной победы.

Отметим, что это была последняя игра «Динамо» в нынешнем году в Казани.

После 11 туров казанцы набрали 20 очков и занимают 5-ю строчку в чемпионате России.

«Динамо-Казань» : «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 5:2 (2:0)

Голы: Ибрагимов, 29 (1:0); Ларионов, 31 (2:0); Артюшин, 54 (3:0); Орлов, 60 (3:1); Грачев, 63 (3:2); Рязанов М.,64 (4:2); Ларионов, 70 (5:2);