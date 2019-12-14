В России закроют возможность обналичивать замороженные пенсии

Министерство финансов уберет из законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП) возможность обналичивания замороженных пенсионных накоплений.

Документ был раскритикован из-за того, что в нем заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС), сообщает РБК со ссылкой на замминистра финансов России Алексея Моисеева

В ведомстве заявили, что после внесения изменений в законопроект эту схему ликвидируют.

«Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода», — заявил он.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Согласно закону, Пенсионный фонд России будет учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году «исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии».