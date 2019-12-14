Данис Зарипов: «Гарипов — один из лучших вратарей КХЛ, но он не подошел Квартальнову»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал расставание казанского клуба с голкипером Эмилем Гариповым, перешедшим в омский «Авангард».

— Насколько неприятно было расставаться с вратарем Эмилем Гариповым? Он же был героем чемпионского плей-офф.

— Эмиль — для меня один из лучших вратарей лиги. Он обладает удивительной работоспособностью, самоотдачей и профессионализмом. Это один из самых трудоспособных игроков, которых я встречал за свою карьеру.

Но он не подошел тренеру, такое бывает. Мы все прекрасно понимаем, что это нормальное явление в хоккее. Сейчас Эмилю ни в коем случае не нужно грустить. Он перешел в хорошую команду, которая является нашим конкурентом. Думаю, у него все сложится. Перестроится, и все нормализуется, — сказал Зарипов.