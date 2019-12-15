Названы самые дешевые пляжные туры на Новый год

Фото: Пиксабей

Ассоциация туроператоров России проанализировала самые доступные пакетные туры в период 25 по 30 декабря по 17 популярным пляжным направлениям. Выяснилось, что путевки на Новый год подорожали в полтора-три раза по сравнению с прошлым годом.

В списке оказались Гоа, ОАЭ, Турция, Израиль (Эйлат), Иордания (Акаба), Китай (Хайнань), Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, Индонезия (Бали), Мальдивы, Куба, Доминикана, Мексика, Танзания (Занзибар), Бахрейн, Ямайка.

Купить пляжный тур дешевле 100 тысяч рублей на двоих уже невозможно. До 150 тысяч рублей стоит путевка на двоих в Турцию и Иорданию — цены на них выросли на 17%. За 200 тысяч рублей на двоих можно отдохнуть в Индии, Бахрейне, Китае, Израиле, Бали и Шри-Ланке, цены на эти курорты выросли от 27% до 84%. Цены на оставшиеся направления выросли на величину от 106 до 187%, передает «РИА Новости».

Самыми дорогими для отдыха станут Мальдивские острова. Самый дешевый тур туда стоит 800 тысяч рублей.