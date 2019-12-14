СМИ: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились только восемь

По итогам января-ноября из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате.

Среди них — «Т-34», «Бабушка легкого поведения 2», «Миллиард», «Любовницы», «Трезвый водитель», «Давай разведемся!», «Вереность» и «Балканский рубеж», сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Ранее «Ведомости» сообщали, что больше половины фильмов, которые профинансировало Министерство культуры с 2015 года, зрители в кинотеатрах почти не смотрели. Всего за 4 года ведомство выдало деньги на съемку 155 картин, из них 80 фильмов в кинотеатрах увидели меньше 10 000 зрителей, то есть проката у них почти не было. При этом более чем у 30 картин не набралось и 1000 зрителей.