КАМАЗ разработал для коммунальных служб Санкт-Петербурга самосвалы

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ПАО «КАМАЗ» разработало самосвалы на базе КАМАЗ-53605 специально для коммунальных служб Санкт-Петербурга. Они уже получили 119 машин.

Самосвал выпустила дочерняя компания КАМАЗа ПАО «НЕФАЗ» этим летом. Машина оборудована компактным мотором «Евро-5» мощностью 292 л. с. и кузовом вместимостью 8 куб. м.

Комбинированная дорожная машина МКДУ-10 на базе самосвала КАМАЗ-53605 предназначена для всесезонного содержания и обслуживания автомобильных дорог с твердым покрытием, сообщили на КАМАЗе.



Ранее коммунальные службы Уфы получили от администрации города семь машин ЭД-405Б на базе КАМАЗов. С помощью них городские территории будут убирать круглогодично.